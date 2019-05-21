Les Bastides du Rouergue Rodez Aveyron

vendredi 1 août 2025.

Les Bastides du Rouergue

12000 Rodez Aveyron Occitanie

Au départ de Rodez, en empruntant la N88, pour rejoindre Sauveterre-de-Rouergue* superbe bastide de l’Aveyron où se mêlent maisons à colombages et arcades voûtées autour de la place centrale, arrêtez-vous tout d’abord à Camjac.

English :

Leaving Rodez, taking the N88 to Sauveterre-de-Rouergue*, a superb Aveyron bastide where half-timbered houses and vaulted arcades around the central square mingle, stop first at Camjac.

Deutsch :

Wenn Sie von Rodez aus auf der N88 nach Sauveterre-de-Rouergue* fahren, einer wunderschönen Bastide im Aveyron, in der sich Fachwerkhäuser und gewölbte Arkaden um den zentralen Platz herum mischen, halten Sie zunächst in Camjac an.

Italiano :

Da Rodez, prendete la N88 per Sauveterre-de-Rouergue*, una superba bastide dell’Aveyron dove le case a graticcio e i portici a volta circondano la piazza centrale.

Español :

Desde Rodez, tome la N88 hasta Sauveterre-de-Rouergue*, una magnífica bastida del Aveyron donde las casas con entramado de madera y las arcadas abovedadas rodean la plaza central.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2019-05-21 par ADT Aveyron