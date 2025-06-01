Les Battées Sully Saône-et-Loire
Les Battées Sully Saône-et-Loire vendredi 1 août 2025.
Les Battées En VTT assistance électrique Difficulté moyenne
Les Battées Pont du TGV Hameau de la Forge 71360 Sully Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 7000.0 Tarif :
Un parcours dans la forêt domaniale des battées, dense et variée, qui recèle quelques trésors cachés…
Difficulté moyenne
https://www.autun-tourisme.com/ +33 3 85 86 80 38
English :
A journey through the dense and varied Battées state forest, with its many hidden treasures…
Deutsch :
Ein Rundgang durch den dichten und abwechslungsreichen Staatswald von Les Battés, der einige verborgene Schätze birgt…
Italiano :
Un viaggio attraverso la fitta e variegata foresta demaniale delle Battées, che ospita numerosi tesori nascosti…
Español :
Un viaje por el denso y variado bosque estatal de Battées, que alberga numerosos tesoros ocultos…
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-31 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data