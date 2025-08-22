Les Baumes Pied-de-Borne Lozère

Les Baumes Marche nordique Difficulté moyenne

Les Baumes Village des Baumes 48800 Pied-de-Borne Lozère Occitanie

Durée : 171 Distance : 8867.0 Tarif :

>Au sud du barrage du Roujanel, ce chemin foulé autrefois par les hommes et leurs troupeaux et constitué de nombreuses terrasses autrefois cultivés, prend peu à peu de la hauteur pour offrir de larges vues.

Difficulté moyenne

http://destination-montlozere.fr/ +33 4 66 46 87 30

English :

>South of the Roujanel dam, this path, once trodden by men and their herds and made up of numerous terraces once cultivated, gradually rises to offer wide views.

Deutsch :

>Südlich des Roujanel-Staudamms nimmt dieser Weg, der früher von Menschen und ihren Herden ausgetreten wurde und aus zahlreichen Terrassen besteht, die früher bewirtschaftet wurden, allmählich an Höhe zu, um weite Ausblicke zu bieten.

Italiano :

>A sud della diga del Roujanel, questo sentiero, un tempo calpestato dagli uomini e dalle loro mandrie e costituito da numerosi terrazzamenti un tempo coltivati, sale gradualmente per offrire ampie vedute.

Español :

>Al sur de la presa de Roujanel, este camino, antaño transitado por hombres y sus rebaños y formado por numerosas terrazas antaño cultivadas, se eleva gradualmente para ofrecer amplias vistas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par CDT Lozère