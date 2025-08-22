Les belles vues Catheux Oise

Les belles vues A pieds Facile

Les belles vues Aire de la coulée verte 60360 Catheux Oise Hauts-de-France

Durée : 180 Distance : 11000.0 Tarif :

Cet itinéraire qui s’aventure autour de Catheux vous dévoilera de beaux points de vue sur la vallée de la Celle, les bois et villages.

Vous cheminerez sur la coulée verte et croiserez l’ancienne gare de Fontaine-Bonneleau, un ancien moulin, une belle grange en torchis restaurée, une motte féodale et son calvaire.

À voir aussi la source de la Celle, sous un petit pont, à Catheux.

English : Les belles vues

This itinerary, which winds its way around Catheux, offers beautiful views over the Celle valley, woods and villages.

You’ll walk along the coulée verte and come across the old Fontaine-Bonneleau railway station, an old mill, a beautifully restored cob barn, a feudal motte and its calvary.

Also worth seeing: the Celle spring, under a small bridge in Catheux.

Deutsch : Les belles vues

Diese Route führt Sie um Catheux herum und bietet Ihnen schöne Ausblicke auf das Tal von Celle, die Wälder und Dörfer.

Sie wandern auf dem Grünzug und kommen am alten Bahnhof von Fontaine-Bonneleau, einer alten Mühle, einer schönen restaurierten Lehmscheune, einer feudalen Motte und ihrem Kalvarienberg vorbei.

Ebenfalls sehenswert: die Quelle von La Celle unter einer kleinen Brücke in Catheux.

Italiano :

Questo itinerario, che si snoda intorno a Catheux, offre una bella vista sulla valle della Celle, sui boschi e sui villaggi.

Si cammina lungo la coulée verte e si incontrano l’antica stazione di Fontaine-Bonneleau, un vecchio mulino, un fienile in legno ben restaurato, una motta feudale e il suo calvario.

Da vedere anche la sorgente della Celle, sotto un piccolo ponte a Catheux.

Español : Les belles vues

Este itinerario, que serpentea alrededor de Catheux, ofrece hermosas vistas sobre el valle del Celle, los bosques y los pueblos.

Recorrerá la coulée verte y se encontrará con la antigua estación de Fontaine-Bonneleau, un antiguo molino, un granero de adobe restaurado, un motte feudal y su calvario.

También merece la pena ver: el nacimiento de La Celle, bajo un pequeño puente en Catheux.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-07 par SIM Hauts-de-France