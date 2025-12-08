Les Belvédères du Lison Cussey-sur-Lison Doubs
Les Belvédères du Lison Cussey-sur-Lison Doubs vendredi 1 mai 2026.
Les Belvédères du Lison A pieds Très difficile
Les Belvédères du Lison Mairie de Cussey-sur-Lison 25440 Cussey-sur-Lison Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 13020.0 Tarif :
Falaises et reculées ne font qu’un, offrant les meilleurs points de vue sur les méandres du Lison tout au long du parcours ombragé par les bois.
Très difficile
https://explore.doubs.fr/trek/1998
English :
Cliffs and retreats are one, offering the best views of the meandering Lison along the wood-shaded route.
Deutsch :
Klippen und Abgeschiedenheit bilden eine Einheit und bieten entlang der von Wäldern beschatteten Strecke die besten Aussichtspunkte auf die Windungen des Lison.
Italiano :
Le scogliere e le zone appartate sono un tutt’uno e offrono alcune delle migliori vedute dei meandri del Lison lungo il percorso boscoso.
Español :
Los acantilados y las zonas solitarias son una misma cosa, y ofrecen algunas de las mejores vistas del serpenteante Lison a lo largo de la ruta arbolada.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-03 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data