Les Blancheforts Saint-Jeanvrin Cher

Les Blancheforts En VTT

Les Blancheforts église 18370 Saint-Jeanvrin Cher Centre-Val de Loire

Durée : 150 Distance : 10500.0 Tarif :

Les ruines bucoliques du château des seigneurs de Blancheforts seront le point de départ de votre balade en pleine nature. Cette dernière ne manquera pas de vous faire découvrir de jolis chemins, un lavoir préservé et une superbe église romane aux fresques colorées et aux chapiteaux stylisés.

+33 2 48 61 39 89

English :

The bucolic ruins of the château of the Lords of Blancheforts will be the starting point for your nature walk. You’ll discover pretty paths, a preserved wash-house and a superb Romanesque church with colorful frescoes and stylized capitals.

Deutsch :

Die bukolischen Ruinen des Schlosses der Herren von Blancheforts sind der Ausgangspunkt für Ihren Spaziergang in der Natur. Auf dieser werden Sie sicherlich schöne Wege, einen erhaltenen Waschplatz und eine wunderschöne romanische Kirche mit farbenfrohen Fresken und stilisierten Kapitellen entdecken

Italiano :

Le rovine bucoliche del castello dei signori di Blancheforts saranno il punto di partenza della vostra passeggiata nella natura. Scoprirete dei bei sentieri, un lavatoio conservato e una superba chiesa romanica con affreschi colorati e capitelli stilizzati.

Español :

Las bucólicas ruinas del castillo de los señores de Blancheforts serán el punto de partida de su paseo por la naturaleza. Descubrirá bonitos senderos, un lavadero conservado y una magnífica iglesia románica con frescos de colores y capiteles estilizados.

