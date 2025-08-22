Les bocages du pays des Sources Ressons-sur-Matz Oise

Les bocages du pays des Sources En VTC

Les bocages du pays des Sources Place André Léger 60490 Ressons-sur-Matz Oise Hauts-de-France

Durée : Distance : 30000.0

Entre Ressons-sur-Matz et Noyon, le pays des Sources est une région vallonnée et verdoyante, parfois surnommée Suisse picarde . Votre promenade suit le cours du Matz, modeste affluent de l’Oise, croisant des paysages boisés et des petites bourgades, comme Hainvillers, qui perdit son église sous les bombardements allemands de la Grande Guerre.

English : Les bocages du pays des Sources

Between Ressons-sur-Matz and Noyon, the Pays des Sources is a hilly and green region, sometimes nicknamed Picardy Switzerland . Your walk follows the course of the Matz, a modest tributary of the Oise, crossing wooded landscapes and small villages, such as Hainvillers, which lost its church under German bombardment during the Great War.

Deutsch : Les bocages du pays des Sources

Zwischen Ressons-sur-Matz und Noyon liegt das Pays des Sources, eine hügelige und grüne Region, die manchmal auch als Picardische Schweiz bezeichnet wird. Ihre Wanderung folgt dem Lauf des Matz, eines bescheidenen Nebenflusses der Oise, und führt Sie an bewaldeten Landschaften und kleinen Städtchen wie Hainvillers vorbei, das seine Kirche bei den deutschen Bombenangriffen im Ersten Weltkrieg verlor.

Italiano :

Tra Ressons-sur-Matz e Noyon, il Pays des Sources è una regione collinare e verde, talvolta chiamata Svizzera piccarda . La passeggiata segue il corso del Matz, un modesto affluente dell’Oise, attraversando paesaggi boscosi e piccoli villaggi, come Hainvillers, che ha perso la sua chiesa sotto i bombardamenti tedeschi durante la Grande Guerra.

Español : Les bocages du pays des Sources

Entre Ressons-sur-Matz y Noyon, el Pays des Sources es una región montañosa y verde, a veces llamada la Suiza de Picardía . Su paseo sigue el curso del Matz, un modesto afluente del Oise, pasando por paisajes boscosos y pequeños pueblos, como Hainvillers, que perdió su iglesia bajo los bombardeos alemanes durante la Gran Guerra.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-24 par SIM Hauts-de-France