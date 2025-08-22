Les Bois de Melle Saint-Léger-de-la-Martinière 6.5 kms Melle Deux-Sèvres

Les Bois de Melle Saint-Léger-de-la-Martinière A pieds Difficulté moyenne

Les Bois de Melle Saint-Léger-de-la-Martinière 79500 Melle Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 6500.0 Tarif :

Difficulté moyenne

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-29 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine