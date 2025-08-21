Les bois de Saint-Martin circuit n°1 Châteaudun Eure-et-Loir

Les bois de Saint-Martin circuit n°1 En VTT

Les bois de Saint-Martin circuit n°1 Parking des Grands Moulins 28200 Châteaudun Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Durée : 150 Distance : 23000.0

Du Loir, le chemin mène au Bois des Gâts par un sentier qui monte sur le coteau, traverse la plaine, les bois de Saint-Martin et revient par le Loir.

English :

From the Loir, the path leads to Bois des Gâts along a path that climbs the hillside, crosses the plain, the Saint-Martin woods and returns along the Loir.

Deutsch :

Vom Loir aus führt der Weg zum Bois des Gâts über einen Pfad, der den Hang hinauf führt, die Ebene und die Wälder von Saint-Martin durchquert und über den Loir zurückkehrt.

Italiano :

Dal Loir, il sentiero conduce al Bois des Gâts lungo un percorso che risale la collina, attraversa la pianura, il bosco di Saint-Martin e ritorna lungo il Loir.

Español :

Desde el Loir, el sendero conduce al Bois des Gâts por un camino que asciende por la ladera, atraviesa la llanura, el bosque de Saint-Martin y regresa por el Loir.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-17 par SIT Centre-Val de Loire