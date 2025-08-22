Les Bois Dieux PR n°35 Le Vernet Allier
Les Bois Dieux PR n°35 Le Vernet Allier vendredi 1 mai 2026.
Les Bois Dieux PR n°35
Les Bois Dieux PR n°35 Ancienne église du Vernet 03200 Le Vernet Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Dans les sous-bois des Bois Dieux, la piste vous guide au travers les forêts de résineux et de feuillus.
http://www.vichymonamour.fr/ +33 4 70 59 38 40
English : Les Bois Dieux PR n°35
In the undergrowth of the Bois Dieux, the trail guides you through coniferous and deciduous forests.
Deutsch : Les Bois Dieux PR n°35
Im Unterholz der Bois Dieux führt Sie der Weg durch Nadel- und Laubwälder.
Italiano :
Nel sottobosco del Bois Dieux, il sentiero vi guida attraverso boschi di conifere e latifoglie.
Español : Les Bois Dieux PR n°35
En el sotobosque del Bois Dieux, el sendero le guiará a través de bosques de coníferas y caducifolios.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-25 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme