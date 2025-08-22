Les Bois Dieux PR n°35 Le Vernet Allier

Les Bois Dieux PR n°35

Les Bois Dieux PR n°35 Ancienne église du Vernet 03200 Le Vernet Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Dans les sous-bois des Bois Dieux, la piste vous guide au travers les forêts de résineux et de feuillus.

http://www.vichymonamour.fr/ +33 4 70 59 38 40

English : Les Bois Dieux PR n°35

In the undergrowth of the Bois Dieux, the trail guides you through coniferous and deciduous forests.

Deutsch : Les Bois Dieux PR n°35

Im Unterholz der Bois Dieux führt Sie der Weg durch Nadel- und Laubwälder.

Italiano :

Nel sottobosco del Bois Dieux, il sentiero vi guida attraverso boschi di conifere e latifoglie.

Español : Les Bois Dieux PR n°35

En el sotobosque del Bois Dieux, el sendero le guiará a través de bosques de coníferas y caducifolios.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-25 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme