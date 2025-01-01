Les bois francs Pullay Eure

Les bois francs Pullay Eure vendredi 1 août 2025.

Les bois francs

Les bois francs mairie 27130 Pullay Eure Normandie

Durée : Distance : 10500.0 Tarif :

Cette promenade part sur les chemins de Pullay et des Barils, agréables villages à proximité du Center Parcs, puis emprunte la voie verte des Bois Francs. Vous y découvrirez un patrimoine agréable château, écuries, églises, verger conservatoire, mariette…

+33 2 32 32 17 17

English : Les bois francs

This walk starts on the paths of Pullay and Les Barils, pleasant villages near the Center Parcs, then follows the greenway of the Bois Francs. You will discover a pleasant heritage: castle, stables, churches, conservatory orchard, mariette..

Deutsch :

Diese Wanderung beginnt auf den Wegen von Pullay und Les Barils, angenehme Dörfer in der Nähe von Center Parcs, und führt dann über den grünen Weg von Bois Francs. Hier entdecken Sie ein angenehmes Kulturerbe: Schloss, Stallungen, Kirchen, Obstgarten, Mariette..

Italiano :

Questa passeggiata inizia sui sentieri di Pullay e Les Barils, piacevoli villaggi vicini al Center Parcs, per poi seguire la greenway del Bois Francs. Scoprirete un piacevole patrimonio: castello, stalle, chiese, frutteto conservatore, piccola fattoria?

Español :

Este paseo comienza en los caminos de Pullay y Les Barils, agradables pueblos cercanos al Center Parcs, y luego sigue la vía verde de Bois Francs. Descubrirá un agradable patrimonio: castillo, caballerizas, iglesias, huerto conservador, pequeña granja..

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-01 par Normandie Tourisme