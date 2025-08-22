Les bords de l’Allier PR n°60 Charmeil Allier

Les bords de l’Allier PR n°60

Les bords de l’Allier PR n°60 Eglise de Charmeil 03110 Charmeil Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Sur d’agréables chemins, le parcours vous guide jusqu’à la Boire des Carrés.

English : Les bords de l’Allier PR n°60

On pleasant paths, the route guides you to the Boire des Carrés.

Deutsch : Les bords de l’Allier PR n°60

Auf angenehmen Wegen führt Sie die Strecke bis zum Boire des Carrés.

Italiano :

Il percorso si snoda lungo piacevoli sentieri fino alla Boire des Carrés.

Español : Les bords de l’Allier PR n°60

La ruta le llevará por agradables senderos hasta la Boire des Carrés.

