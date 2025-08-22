Les bords de l’Allier PR n°60 Charmeil Allier
Les bords de l’Allier PR n°60 Eglise de Charmeil 03110 Charmeil Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Sur d’agréables chemins, le parcours vous guide jusqu’à la Boire des Carrés.
http://www.vichymonamour.fr/ +33 4 70 59 38 40
English : Les bords de l’Allier PR n°60
On pleasant paths, the route guides you to the Boire des Carrés.
Deutsch : Les bords de l’Allier PR n°60
Auf angenehmen Wegen führt Sie die Strecke bis zum Boire des Carrés.
Italiano :
Il percorso si snoda lungo piacevoli sentieri fino alla Boire des Carrés.
Español : Les bords de l’Allier PR n°60
La ruta le llevará por agradables senderos hasta la Boire des Carrés.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-25 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme