Les Boucles de l’Arleusis Arleux Nord

Neuf circuits pour 79km de dépaysement dans l’Arleusis

Les richesses patrimoniales et les vastes paysages de l’Arleusis s’offrent à vous à travers neuf circuits courts de randonnée.

Les balades, calibrées de 5,5 à 13km et donc très accessibles aux familles évoluant à pied ou à vélo de préférence à pied, sont autant de propositions de dépaysement dans le sud de Douaisis Agglo.

Chacune met en avant l’étonnante diversité du patrimoine culturel et religieux de l’Arleusis. Vous vous arrêterez sûrement devant la grotte Notre-Dame-de-Lourdes, les gargouilles et les visages sculptés à même la pierre de l’église de Bugnicourt ou encore face au polissoir et au mégalithe de Féchain.

Chacune met en avant les richesses culinaires proposées par les producteurs locaux.

Vous prendrez aussi le temps de visiter l’église Saint-Nicolas d’Arleux pour observer deux de ses trésors les orgues de 1753 et le buffet classé monument historique.

Les circuits de randonnée de l’Arleusis vous inviteront au voyage. C’est à Lécluse que vous découvrirez une grande demeure, l’un des lieux de vacances privilégiés de Paul Verlaine ou que vous admirerez l’élégance des cygnes et de foulques macroules.

De nombreuses espèces animales sont d’ailleurs à observer entre marais et roselières, en passant le long du canal de la Sensée, et sur les ponts et passerelles qui jalonnent ces paisibles parcours.

English : Les Boucles de l’Arleusis

Nine circuits for a 79km change of scenery in Arleusis

Discover the rich heritage and vast landscapes of the Arleusis region on nine short hiking trails.

Ranging from 5.5 to 13km in length, these walks are ideal for families on foot or by bike, and offer a change of scenery in the south of the Douaisis Agglo.

Each one highlights the astonishing diversity of Arleusis’ cultural and religious heritage. You’re sure to stop in front of the Notre-Dame-de-Lourdes grotto, the gargoyles and stone-carved faces of the Bugnicourt church, or the Féchain polisher and megalith.

Each showcases the culinary riches on offer from local producers.

You’ll also want to take the time to visit Saint-Nicolas d’Arleux church to see two of its treasures: the 1753 organs and the listed organ case.

The Arleusis hiking trails invite you to take a trip. In Lécluse, you’ll discover a grand residence, one of Paul Verlaine’s favorite vacation spots, or admire the elegance of swans and coots.

Many species of animal can also be observed between marshes and reedbeds, along the Sensée canal, and on the bridges and footbridges that line these peaceful paths.

Deutsch : Les Boucles de l’Arleusis

Neun Wanderrouten für 79 km Abwechslung in Arleusis

Das reiche Kulturerbe und die weiten Landschaften von Arleusis können Sie auf neun kurzen Wanderrouten erkunden.

Die Wanderungen, die zwischen 5,5 und 13 km lang und somit für Familien, die sich vorzugsweise zu Fuß oder mit dem Fahrrad fortbewegen, sehr gut zugänglich sind, sind allesamt Vorschläge für einen Tapetenwechsel im Süden von Douaisis Agglo.

Jede dieser Routen stellt die erstaunliche Vielfalt des kulturellen und religiösen Erbes von Arleusis in den Vordergrund. Sie werden sicherlich vor der Grotte Notre-Dame-de-Lourdes, den Wasserspeiern und den in den Stein gehauenen Gesichtern der Kirche von Bugnicourt oder auch vor dem Polierwerk und dem Megalithen von Féchain stehen bleiben.

Jede von ihnen stellt die kulinarischen Reichtümer in den Vordergrund, die von den lokalen Erzeugern angeboten werden.

Sie werden sich auch die Zeit nehmen, die Kirche Saint-Nicolas d’Arleux zu besuchen, um zwei ihrer Schätze zu betrachten: die Orgel aus dem Jahr 1753 und das unter Denkmalschutz stehende Orgelgehäuse.

Die Wanderwege von Arleusis werden Sie zu einer Reise einladen. In Lécluse können Sie ein großes Herrenhaus entdecken, das einer der bevorzugten Urlaubsorte von Paul Verlaine war, oder die Eleganz der Schwäne und des Makrohuhns bewundern.

Zahlreiche Tierarten lassen sich übrigens zwischen Sümpfen und Schilfgürteln beobachten, wenn man am Sensée-Kanal entlangfährt und auf den Brücken und Stegen, die diese friedlichen Strecken säumen.

Italiano :

Nove percorsi per un cambio di paesaggio di 79 km ad Arleusis

Scoprite il ricco patrimonio e i vasti paesaggi della regione di Arleusis attraverso nove brevi itinerari a piedi.

Le passeggiate, di lunghezza compresa tra 5,5 e 13 km e quindi molto accessibili alle famiglie a piedi o in bicicletta, offrono un cambiamento di scenario nel sud dell’Agglo di Douaisis.

Ognuna di esse mette in evidenza la sorprendente diversità del patrimonio culturale e religioso di Arleusis. Non mancheranno le soste davanti alla grotta di Notre-Dame-de-Lourdes, ai gargoyle e ai volti scolpiti nella pietra della chiesa di Bugnicourt o alla lucidatrice e al megalite di Féchain.

Ognuno di essi mette in mostra le delizie culinarie offerte dai produttori locali.

Si può anche visitare la chiesa di Saint-Nicolas d’Arleux per ammirare due dei suoi tesori: l’organo del 1753 e la cassa d’organo classificata.

I sentieri escursionistici di Arleux vi porteranno in viaggio. A Lécluse, potrete scoprire una grande residenza, uno dei luoghi di vacanza preferiti da Paul Verlaine, o ammirare l’eleganza dei cigni e delle folaghe.

Tra le paludi e i canneti, lungo il canale Sensée e sui ponti e le passerelle che costeggiano questi percorsi tranquilli, si possono osservare numerose specie di animali.

Español : Les Boucles de l’Arleusis

Nueve rutas para cambiar de aires en 79 km por Arleusis

Descubra el rico patrimonio y los vastos paisajes de la región de Arleusis a través de nueve pequeñas rutas de senderismo.

Los paseos, de entre 5,5 y 13 km de longitud y, por tanto, muy accesibles para las familias a pie o en bicicleta, ofrecen un cambio de aires en el sur del Aglo Douaisis.

Cada uno de ellos pone de relieve la asombrosa diversidad del patrimonio cultural y religioso de Arleusis. Seguro que se detiene ante la gruta de Notre-Dame-de-Lourdes, las gárgolas y rostros esculpidos en la piedra de la iglesia de Bugnicourt o el pulidor y megalito de Féchain.

En cada uno de ellos se exponen las delicias culinarias que ofrecen los productores locales.

También puede dedicar tiempo a visitar la iglesia de Saint-Nicolas d’Arleux para contemplar dos de sus tesoros: los órganos de 1753 y la caja de órgano catalogada.

Las rutas de senderismo de Arleusis le llevarán de viaje. En Lécluse, podrá descubrir una gran residencia, uno de los destinos de vacaciones preferidos de Paul Verlaine, o admirar la elegancia de los cisnes y las fochas.

Entre las marismas y los cañaverales, a lo largo del canal de Sensée, y en los puentes y pasarelas que bordean estos apacibles recorridos, se pueden observar numerosas especies animales.

