Les boucles du Coteau Publier Haute-Savoie

Les boucles du Coteau

Les boucles du Coteau 1099 avenue de la Rive 74500 Publier Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Un réseau de sentier piétonniers, principalement en sous-bois ombragés avec de belles perspectives sur le lac, tisse un lien entre le chef-lieu et la plaine d’Amphion. Un fléchage permet le parcours de 3 boucles concentriques nécessitant 1 à 2h de marche.

+33 4 50 70 00 63

English : The Loops of the Hillside

A network of footpaths, mainly in shaded undergrowth with beautiful views over the lake, weaves a link between the main town and the Amphion plain. A signposting system allows you to follow 3 concentric loops requiring 1 to 2 hours of walking.

Deutsch :

Ein Netz von Fußwegen, hauptsächlich im schattigen Unterholz mit schönen Aussichten auf den See, stellt eine Verbindung zwischen dem Hauptort und der Ebene von Amphion her. Eine Beschilderung ermöglicht es, drei konzentrische Schleifen zu durchlaufen, die eine Gehzeit von 1 bis 2 Stunden erfordern.

Italiano :

Una rete di sentieri, per lo più in un sottobosco ombreggiato e con splendide viste sul lago, collega la città principale alla pianura di Amphion. La segnaletica consente di seguire 3 anelli concentrici che richiedono da 1 a 2 ore di cammino.

Español :

Una red de senderos, principalmente en la maleza sombreada con hermosas vistas sobre el lago, teje un vínculo entre la ciudad principal y la llanura de Amphion. La señalización permite seguir 3 bucles concéntricos que requieren de 1 a 2 horas de marcha.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-07-23 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme