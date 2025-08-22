Les Brimbelles Belfahy Haute-Saône

Les Brimbelles A pieds Difficile

Les Brimbelles Place des Brimbelles 70290 Belfahy Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 7000.0 Tarif :

Cette randonnée vous offira de magnifiques points de vue donnant sur les montagnes du Jura, ainsi que des buissons de myrtilles sauvages en période estivale.

http://www.les1000etangs.com/ +33 3 84 63 22 80

English :

This hike will offer you magnificent views of the Jura mountains, as well as wild blueberry bushes in the summer.

Deutsch :

Diese Wanderung bietet Ihnen wunderschöne Aussichtspunkte mit Blick auf die Jura-Berge und im Sommer wilde Heidelbeerbüsche.

Italiano :

Questa escursione offre una magnifica vista sulle montagne del Giura e sui cespugli di mirtilli selvatici nei mesi estivi.

Español :

Esta ruta ofrece magníficas vistas de las montañas del Jura y arbustos de arándanos silvestres en los meses de verano.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-07 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data