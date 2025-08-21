Les Bruyères de Gondreville Coyolles Aisne

Les Bruyères de Gondreville A pieds

Les Bruyères de Gondreville Du parking, face à la maison forestière des Quatorzes-Frères à Coyolles 02600 Coyolles Aisne Hauts-de-France

Au sein d’une avancée de la forêt de Retz dans le département de l’Oise, ce parcours est l’occasion de découvrir la futaie jardinée, que l’on rencontre habituellement en montagne. En empruntant la laie de Gondreville, qui donne son nom au circuit, observez les jeunes plantations dans un siècle, il y aura ici une belle chênaie aux troncs élancés.

English :

In the heart of the forest of Retz in the department of Oise, this route is an opportunity to discover the woodland gardened, which is usually found in the mountains. By taking the laie de Gondreville, which gives its name to the circuit, observe the young plantations: in a century, there will be here a beautiful oak grove with slender trunks.

Deutsch :

Innerhalb eines Vorsprungs des Waldes von Retz im Departement Oise bietet dieser Rundgang die Gelegenheit, den Hochwald mit Gärten zu entdecken, den man normalerweise in den Bergen antrifft. Auf dem Weg über die laie de Gondreville, die dem Rundweg seinen Namen gibt, beobachten Sie die jungen Anpflanzungen: In einem Jahrhundert wird hier ein schöner Eichenwald mit schlanken Stämmen stehen.

Italiano :

Nel cuore della foresta di Retz, nel dipartimento dell’Oise, questo sentiero è un’occasione per scoprire la foresta giardino, che di solito si trova in montagna. Percorrendo il viottolo di Gondreville, che dà il nome al sentiero, osservate le giovani piantagioni: tra un secolo ci sarà un bellissimo bosco di querce dai tronchi slanciati.

Español :

En el corazón del bosque de Retz, en el departamento de Oise, este sendero es una oportunidad para descubrir el bosque jardín, que suele encontrarse en las montañas. Mientras camina por el carril de Gondreville, que da nombre al sendero, observe las jóvenes plantaciones: dentro de un siglo, habrá un hermoso bosque de robles de esbeltos troncos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2005-07-29 par Agence Aisne Tourisme