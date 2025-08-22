Les Bugnoz Sauvagney Doubs

Les Bugnoz A pieds Difficulté moyenne

Les Bugnoz Terrain multisports, Sauvagney 25170 Sauvagney Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 12570.0 Tarif :

Sentier bien tracé offrant une jolie vue sur le village de Moncley et permettant d’avoir un aperçu sur le sentier d’interprétation de la Ligne des Escargots.

Difficulté moyenne

https://explore.doubs.fr/trek/2211

English :

Well-marked trail with lovely views of the village of Moncley and a glimpse of the Ligne des Escargots interpretive trail.

Deutsch :

Gut ausgebauter Pfad, der eine schöne Aussicht auf das Dorf Moncley bietet und einen Blick auf den Interpretationspfad der Ligne des Escargots (Schneckenlinie) ermöglicht.

Italiano :

Un sentiero ben segnalato che offre una bella vista sul villaggio di Moncley e uno scorcio del percorso di interpretazione della Ligne des Escargots.

Español :

Un sendero bien señalizado que ofrece una hermosa vista del pueblo de Moncley y un atisbo del sendero de interpretación de la Ligne des Escargots.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data