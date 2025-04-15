Les buis Sainte-Colome Pyrénées-Atlantiques

vendredi 1 août 2025.

A pieds Facile

64260 Sainte-Colome Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 6400.0

Cet itinéraire donne un aperçu de la richesse du patrimoine de Sainte-Colome : architectural et historique dans son centre-bourg avec l’église, le château et les maisons de caractère ; naturel et paysager lors du cheminement dans des espaces vallonnés, tantôt boisés et champêtres.

+33 5 59 05 77 11

English : Les buis

This itinerary gives an overview of the richness of Sainte-Colome’s heritage: architectural and historical in the center of the town with the church, the castle and the houses of character; natural and landscaped during the walk in hilly spaces, sometimes wooded and rural.

Deutsch : Les buis

Diese Route gibt einen Einblick in das reiche Kulturerbe von Sainte-Colome: architektonisch und historisch im Ortskern mit der Kirche, dem Schloss und den charakteristischen Häusern; natürlich und landschaftlich während der Wanderung durch hügelige, mal bewaldete und mal ländliche Gebiete.

Italiano :

L’itinerario dà un’idea della ricchezza del patrimonio di Sainte-Colome: architettonico e storico nel suo centro storico con la chiesa, il castello e le case di carattere; naturale e paesaggistico, con la passeggiata attraverso le zone collinari, boschive e rurali.

Español : Les buis

Este itinerario da una idea de la riqueza del patrimonio de Sainte-Colome: arquitectónico e histórico en su centro urbano con la iglesia, el castillo y las casas de carácter; natural y paisajístico al recorrer zonas de colinas, boscosas y rurales.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-15 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine