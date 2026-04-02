Les cadoles champenoises Courteron Aube

Les cadoles champenoises Facile

Les cadoles champenoises 10250 Courteron Aube Grand Est

Durée : 7200 Distance : 9500.0 Tarif :

Témoignage du travail de nos anciens et patrimoine culturel séculaire, les cadoles de vignerons, prestigieuses ambassadrices de la Champagne auboise, défient encore aujourd’hui les hommes et le temps en restant fièrement dressées dans les vignes ou dans les forêts… A voir lors de votre circuit: église de Couteron, 12 cadoles. A proximité: vallée de la Seine et caves de Champagne

Facile

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English :

A testament to the work of our ancestors and an age-old cultural heritage, the winegrowers’ cadoles, prestigious ambassadors for the Champagne region of the Aube, still defy man and time, standing proudly in the vineyards or forests… Don’t miss: Couteron church, 12 cadoles. Nearby: Seine valley and Champagne cellars

Deutsch :

Als Zeugnis der Arbeit unserer Altvorderen und als jahrhundertealtes Kulturerbe trotzen die Cadoles de vignerons, die Winzerwagen, noch heute den Menschen und der Zeit, indem sie stolz in den Weinbergen oder in den Wäldern stehen… Sehenswertes auf Ihrer Rundreise: Kirche von Couteron, 12 Cadoles. In der Nähe: Seine-Tal und Weinkeller der Champagne

Italiano :

Testimonianza del lavoro dei nostri antenati e patrimonio culturale secolare, le cadole dei viticoltori, prestigiosi ambasciatori della regione dello Champagne dell’Aube, sfidano ancora l’uomo e il tempo ergendosi con orgoglio nei vigneti o nelle foreste… Da non perdere: la chiesa di Couteron, 12 cadoles. Nelle vicinanze: valle della Senna e cantine dello Champagne

Español :

Testimonio del trabajo de nuestros antepasados y de un patrimonio cultural secular, las cadoles de viticultores, prestigiosas embajadoras de la Champaña del Aube, siguen desafiando al hombre y al tiempo alzándose orgullosas en los viñedos o en los bosques… No se pierda: iglesia de Couteron, 12 cadoles. En los alrededores: valle del Sena y bodegas de Champaña

Cet itinéraire a été mise à jour le 2015-07-06 par Aube en Champagne Attractivité