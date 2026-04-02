Les Calèches du Ponthieu Amiens Somme

Les Calèches du Ponthieu

Les Calèches du Ponthieu Bernaville 80370 Amiens Somme Hauts-de-France

Durée : Distance : Tarif :

Venez profiter lors d’une dégustation de produits locaux des paysages relaxants du Bernavillois.

Nos compagnons à 4 sabots vous emmènerons visiter l’histoire et le paysage à travers une sortie de 2h tout en profitant d’une dégustation de produits locaux et de saison

https://www.lescalechesduponthieu.com/ +33 6 60 63 52 25

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English :

Come and enjoy a tasting of local products in the relaxing Bernavillois countryside.

Our 4-hoofed companions will take you on a 2-hour tour of the history and landscape, while enjoying a tasting of local and seasonal products

Deutsch :

Genießen Sie die entspannende Landschaft des Bernavillois bei einer Verkostung von lokalen Produkten.

Unsere vierhufigen Begleiter nehmen Sie mit auf eine zweistündige Tour durch die Geschichte und die Landschaft, während Sie eine Kostprobe von lokalen und saisonalen Produkten genießen

Italiano :

Venite a godervi la rilassante campagna del Bernavillois degustando i prodotti locali.

I nostri accompagnatori a 4 zampe vi condurranno in un tour di 2 ore della campagna e della sua storia, gustando una degustazione di prodotti locali di stagione

Español :

Venga a disfrutar de la relajante campiña bernavillesa mientras degusta los productos locales.

Nuestros compañeros de 4 pezuñas le llevarán durante 2 horas por el campo y su historia, mientras disfruta de una degustación de productos locales de temporada

Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-06-28 par OT D’AMIENS