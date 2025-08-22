Les canaux, la meyerie Saint-Sorlin-en-Valloire Drôme
Les canaux, la meyerie Saint-Sorlin-en-Valloire Drôme vendredi 1 mai 2026.
Les canaux, la meyerie
Les canaux, la meyerie Place de l’église 26210 Saint-Sorlin-en-Valloire Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Balade entre les cultures et les canaux de Saint-Sorlin-en-Valloire puis découverte des collines dans le bois de la meyerie et sur le plateau de Bellevue offrant de larges panoramas.
http://www.autour-du-palais-ideal.fr/ +33 4 75 23 45 33
English :
Walk between the crops and canals of Saint-Sorlin-en-Valloire, then discover the hills in the Bois de la Meyerie and on the Bellevue plateau offering wide panoramas.
Deutsch :
Spaziergang zwischen den Kulturen und Kanälen von Saint-Sorlin-en-Valloire, dann Entdeckung der Hügel im Bois de la meyerie und auf dem Plateau von Bellevue, die weite Panoramen bieten.
Italiano :
Passeggiate tra le coltivazioni e i canali di Saint-Sorlin-en-Valloire, poi scoprite le colline nel bosco di meyerie e sull’altopiano di Bellevue che offrono ampi panorami.
Español :
Camine entre los cultivos y los canales de Saint-Sorlin-en-Valloire y luego descubra las colinas del bosque de meyerie y la meseta de Bellevue que ofrecen amplios panoramas.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-07-16 par Agence d’Attractivité de la Drôme source Apidae Tourisme