Les canaux, la meyerie Saint-Sorlin-en-Valloire Drôme

Les canaux, la meyerie Place de l’église 26210 Saint-Sorlin-en-Valloire Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Balade entre les cultures et les canaux de Saint-Sorlin-en-Valloire puis découverte des collines dans le bois de la meyerie et sur le plateau de Bellevue offrant de larges panoramas.

http://www.autour-du-palais-ideal.fr/ +33 4 75 23 45 33

English :

Walk between the crops and canals of Saint-Sorlin-en-Valloire, then discover the hills in the Bois de la Meyerie and on the Bellevue plateau offering wide panoramas.

Deutsch :

Spaziergang zwischen den Kulturen und Kanälen von Saint-Sorlin-en-Valloire, dann Entdeckung der Hügel im Bois de la meyerie und auf dem Plateau von Bellevue, die weite Panoramen bieten.

Italiano :

Passeggiate tra le coltivazioni e i canali di Saint-Sorlin-en-Valloire, poi scoprite le colline nel bosco di meyerie e sull’altopiano di Bellevue che offrono ampi panorami.

Español :

Camine entre los cultivos y los canales de Saint-Sorlin-en-Valloire y luego descubra las colinas del bosque de meyerie y la meseta de Bellevue que ofrecen amplios panoramas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-07-16 par Agence d’Attractivité de la Drôme source Apidae Tourisme