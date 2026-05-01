Les canotiers Port-d’Envaux Charente-Maritime

Les canotiers

Les canotiers rue du Port 17350 Port-d’Envaux Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

Guinguette en bord de Charente, embarcations sans permis, bateaux, canoës et paddles.

Produits de la mer et de maraichage, glaces artisanales, bar.

Ouverts tous les jours d’été et tous les beaux jours d’avril à octobre.

http://www.les-canotiers.fr/ +33 5 46 92 17 50

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English : Les canotiers

Take your family and friends on a boat trip along the banks of the Charente river and discover the peaceful countryside, the birdlife and chateaux of Saintonge.

Electric-boats rental, canoe-kayak, paddles for a nice moment.

Deutsch :

Guinguette am Ufer der Charente, Boote ohne Führerschein, Schiffe, Kanus und Paddles.

Meeres- und Gemüseprodukte, hausgemachtes Eis, Bar.

Im Sommer täglich und von April bis Oktober an allen schönen Tagen geöffnet.

Italiano :

Guinguette sulle rive della Charente, imbarcazioni senza licenza, barche, canoe e pagaie.

Frutti di mare e prodotti del mercato, gelati artigianali, bar.

Aperto tutti i giorni in estate e tutti i bei giorni da aprile a ottobre.

Español : Les canotiers

Disfruta de un paseo sobre el río Charente y descubre la campaña tranquila de Saintonge.

Botes electricos, canoa-kayak, paddles para un momento amigable.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-04-04 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme