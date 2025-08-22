Les Caps Durs Carlucet Lot

Les Caps Durs

Les Caps Durs 46500 Carlucet Lot Occitanie

Durée : 360 Distance : 20000.0 Tarif :

Randonnée au long cours taillée sur mesure pour les grands marcheurs qui auront le privilège de découvrir le moulin à vent de la Comté, le clocher porche et l’ancienne commanderie templière du Bastit.

English :

A long hike tailor-made for experienced walkers who will have the privilege of discovering the Comté windmill, the porch bell tower and the former Templar commandery of Bastit.

Deutsch :

Eine lange Wanderung, die auf große Wanderer zugeschnitten ist, die das Privileg haben, die Windmühle der Comté, den Glockenturm und die ehemalige Templerkommandantur von Le Bastit zu entdecken.

Italiano :

Si tratta di una lunga passeggiata adattata alle esigenze degli escursionisti esperti che avranno il privilegio di scoprire il mulino a vento di Comté, il campanile del portico e l’antica commenda templare di Bastit.

Español :

Una excursión de larga distancia adaptada a las necesidades de los senderistas experimentados que tendrán el privilegio de descubrir el molino de viento de Comté, el campanario del pórtico y la antigua comandancia templaria de Bastit.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-20 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot