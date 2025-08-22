Les cascades dans le Mortainais Mortain-Bocage Manche

Les cascades dans le Mortainais

Deux cascades grondent dans la vallée, entre étroit canyon aux eaux vives et cadre rocheux remarquable. Les panoramas dévoilent de typiques reliefs et le Mont-Saint-Michel par temps clair.

English : Les cascades dans le Mortainais

Two waterfalls roar through the valley, between a narrow, white-water canyon and a remarkable rocky setting. The panoramas reveal typical reliefs and the Mont-Saint-Michel on a clear day.

Deutsch :

Zwei Wasserfälle donnern durch das Tal, zwischen einem engen Canyon mit lebendigem Wasser und einer bemerkenswerten Felskulisse. Die Panoramen enthüllen typische Reliefs und an klaren Tagen den Mont-Saint-Michel.

Italiano :

Due cascate scrosciano a valle, tra uno stretto canyon con acqua bianca e un notevole scenario roccioso. Le viste panoramiche rivelano rilievi tipici e il Mont-Saint-Michel nelle giornate limpide.

Español :

Dos cascadas retumban en el valle, entre un estrecho cañón de aguas blancas y un notable entorno rocoso. Las vistas panorámicas revelan relieves típicos y el Mont-Saint-Michel en un día claro.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-04 par Normandie Tourisme