Les Cavées Wavignies Oise

Les Cavées En VTT Très facile

Les Cavées Place Komarum à Wavignies 60130 Wavignies Oise Hauts-de-France

Durée : 90 Distance : 5900.0 Tarif :

Au départ de Wavignies, cette boucle d’un peu plus de 5 km permet de découvrir agréablement le village et offre de charmants points de vue sur la campagne environnante.

Très facile

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Cavées

Starting from Wavignies, this loop of a little more than 5 km allows you to discover the village pleasantly and offers charming views of the surrounding countryside.

Deutsch : Les Cavées

Von Wavignies aus führt dieser etwas mehr als 5 km lange Rundweg auf angenehme Weise durch das Dorf und bietet reizvolle Aussichtspunkte auf die umliegende Landschaft.

Italiano :

Partendo da Wavignies, questo anello di poco più di 5 km permette di scoprire il villaggio e offre incantevoli viste sulla campagna circostante.

Español : Les Cavées

Partiendo de Wavignies, este bucle de poco más de 5 km permite descubrir el pueblo y ofrece encantadoras vistas de los alrededores.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-24 par SIM Hauts-de-France