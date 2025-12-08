Les Chalets Les Villedieu Doubs

Les Chalets A pieds Difficile

Les Chalets Place de la mairie, Villedieu les Mouthe 25240 Les Villedieu Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Distance : 9970.0

Sentier en forêt à la rencontre des chalets d’alpage du Haut Doubs Chalet Beurre, Sapeau Léger, La Grange Bousson, La Vannode, Le Chaumois.

English :

Forest trail to discover the alpine chalets of the Haut Doubs: Chalet Beurre, Sapeau Léger, La Grange Bousson, La Vannode, Le Chaumois.

Deutsch :

Waldpfad zu den Almhütten des Haut Doubs: Chalet Beurre, Sapeau Léger, La Grange Bousson, La Vannode, Le Chaumois.

Italiano :

Sentiero forestale alla scoperta degli chalet alpini dell’Haut Doubs: Chalet Beurre, Sapeau Léger, La Grange Bousson, La Vannode, Le Chaumois.

Español :

Ruta forestal para descubrir los chalés alpinos del Haut Doubs: Chalet Beurre, Sapeau Léger, La Grange Bousson, La Vannode, Le Chaumois.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data