Les Chapelles PR 43 4km Gannat Allier
Les Chapelles PR 43 4km Gannat Allier vendredi 1 mai 2026.
Les Chapelles PR 43 4km
Les Chapelles PR 43 4km Départ de l’église Saint-Etienne 03800 Gannat Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Balade familiale − avec un peu de dénivelée − sur la colline calcaire des Chapelles réputée pour ses orchidées sauvages. Un panorama grandiose sur le bassin Gannatois, à découvrir…
http://www.valdesioule.com/ +33 4 70 45 32 73
English :
A family hike with a slight climb on the Chapelles limestone hill, renowned for its wild orchids. A breathtaking panorama of the Gannat basin to discover…
Deutsch :
Familienfreundlicher Spaziergang mit etwas Höhenunterschied auf dem Kalksteinhügel Les Chapelles, der für seine wilden Orchideen bekannt ist. Ein grandioses Panorama über das Becken von Gannatois, das es zu entdecken gilt..
Italiano :
Una passeggiata per famiglie, con un po’ di dislivello, sulla collina calcarea di Chapelles, rinomata per le orchidee selvatiche. Un imponente panorama del bacino del Gannat, da scoprire?
Español :
Un paseo en familia, con un poco de diferencia de altitud, por la colina calcárea de Chapelles, famosa por sus orquídeas silvestres. Un imponente panorama de la cuenca del Gannat, para descubrir..
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-09 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme