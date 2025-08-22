Les Chars Romains et Chars de combat Orrouy Oise

Les Chars Romains et Chars de combat A pieds Difficulté moyenne

Les Chars Romains et Chars de combat Parking des ruines Gallo-Romaines de Champlieu 60129 Orrouy Oise Hauts-de-France

Situé entre la forêt de Compiègne et la vallée de l’Automne, cet itinéraire forestier débute sur un site historique d’exception.

De part et d’autre de la chaussée Brunehaut , les ruines gallo-romaines de Champlieu composée d’un temple monumental, d’un théâtre antique et de thermes sont en visite libre.

A l’orée du bois La borne casquée est une stèle commémorative de la Grande Guerre. Elle est localisée à l’emplacement du campement des chars du Général Mangin dont il ne reste plus rien de visible.

English : Les Chars Romains et Chars de combat

Situated between the forest of Compiègne and the Autumn Valley, this forest itinerary starts on an exceptional historical site.

On either side of the chaussée Brunehaut , the Gallo-Roman ruins of Champlieu, consisting of a monumental temple, an ancient theatre and thermal baths, are open to visitors.

At the edge of the wood The helmet pillar is a stele commemorating the Great War. It is located on the site of General Mangin’s tank camp, of which nothing remains visible.

Deutsch : Les Chars Romains et Chars de combat

Zwischen dem Wald von Compiègne und dem Tal der Automne gelegen, beginnt dieser Waldweg an einem außergewöhnlichen historischen Ort.

Auf beiden Seiten der Chaussée Brunehaut befinden sich die gallo-römischen Ruinen von Champlieu, die aus einem monumentalen Tempel, einem antiken Theater und Thermen bestehen und frei besichtigt werden können.

A l’orée du bois Der behelmte Grenzstein ist eine Gedenkstele aus dem Ersten Weltkrieg. Sie steht an der Stelle, an der sich das Panzerlager von General Mangin befand, von dem heute nichts mehr zu sehen ist.

Italiano :

Situato tra la foresta di Compiègne e la valle dell’Automne, questo itinerario forestale inizia in un sito storico eccezionale.

Ai lati della chaussée Brunehaut , si possono visitare liberamente le rovine gallo-romane di Champlieu, costituite da un tempio monumentale, un antico teatro e delle terme.

Ai margini del bosco, l’elmetto è una stele commemorativa della Grande Guerra. Si trova sul sito dell’accampamento di carri armati del generale Mangin, di cui non rimane nulla di visibile.

Español : Les Chars Romains et Chars de combat

Situado entre el bosque de Compiègne y el valle de Automne, este itinerario forestal comienza en un lugar histórico excepcional.

A ambos lados de la chaussée Brunehaut , se pueden visitar libremente las ruinas galo-romanas de Champlieu, compuestas por un templo monumental, un antiguo teatro y unas termas.

Al borde del bosque El marcador con casco es una estela conmemorativa de la Gran Guerra. Se encuentra en el emplazamiento del campamento de tanques del general Mangin, del que no queda nada visible.

