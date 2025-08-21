Les châteaux d’Arthel Arthel Nièvre

Les châteaux d’Arthel A pieds Facile

Les châteaux d’Arthel Lieu-dit Le Bourg 58700 Arthel Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Le village d’Arthel est une véritable pépite. Il abrite un patrimoine remarquable deux châteaux, des ruelles fleuries, des maisons anciennes et de nombreux murs en pierre sèche.

English :

The village of Arthel is a real gem. It boasts a remarkable heritage: two castles, flower-filled lanes, old houses and numerous dry-stone walls.

Deutsch :

Das Dorf Arthel ist ein echter Nugget. Es beherbergt ein bemerkenswertes Kulturerbe: zwei Schlösser, blumengeschmückte Gassen, alte Häuser und zahlreiche Trockensteinmauern.

Italiano :

Il villaggio di Arthel è un vero gioiello. Vanta un patrimonio notevole: due castelli, strette vie fiorite, antiche case e numerosi muri a secco.

Español :

El pueblo de Arthel es una auténtica joya. Presume de un patrimonio notable: dos castillos, callejuelas llenas de flores, casas antiguas y numerosos muros de piedra seca.

