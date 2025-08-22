Les chemins creux Randonnée Feugères Manche

Les chemins creux Randonnée

Les chemins creux Randonnée 50190 Feugères Manche Normandie

Durée : 240 Distance : 14000.0 Tarif :

Partez à la découverte d’un circuit bucolique au cœur de la campagne normande. Ce parcours de 14 km (4h niveau facile) vous emmène à travers les chemins creux typiques du bocage, bordés de haies et de sous-bois ombragés.

À Saint-Martin-d’Aubigny, ne manquez pas la belle église du village. En chemin, vous traverserez Feugères, où l’habitat traditionnel en pierre locale témoigne du caractère authentique de la région.

English : Les chemins creux Randonnée

Discover a bucolic circuit in the heart of the Normandy countryside. This 14 km route (4h ? easy level) takes you through the typical sunken lanes of the bocage, bordered by hedges and shady undergrowth.

In Saint-Martin-d?Aubigny, don’t miss the beautiful village church. Along the way, you’ll pass through Feugères, where the traditional local stone houses bear witness to the region’s authentic character.

Deutsch :

Gehen Sie auf Entdeckungsreise auf einem bukolischen Rundweg im Herzen der normannischen Landschaft. Diese 14 km lange Strecke (4 Std. ? leichtes Niveau) führt Sie durch die typischen Hohlwege der Bocage, die von Hecken und schattigem Unterholz gesäumt sind.

In Saint-Martin-d’Aubigny sollten Sie sich die schöne Dorfkirche nicht entgehen lassen. Unterwegs kommen Sie durch Feugères, wo die traditionelle Behausung aus lokalem Stein den authentischen Charakter der Region bezeugt.

Italiano :

Scoprite un percorso bucolico nel cuore della campagna normanna. Questo percorso di 14 km (4 ore livello facile) vi porterà attraverso i tipici vicoli incassati del bocage, fiancheggiati da siepi e sottobosco ombroso.

A Saint-Martin-d’Aubigny, non perdete la bella chiesa del villaggio. Lungo il percorso si passa per Feugères, dove le tradizionali case in pietra locali testimoniano il carattere autentico della regione.

Español :

Descubra un bucólico sendero en plena campiña normanda. Este recorrido de 14 km (4 h ? nivel fácil) le llevará por las típicas callejuelas hundidas del bocage, bordeadas de setos y sotobosques sombreados.

En Saint-Martin-d’Aubigny, no se pierda la hermosa iglesia del pueblo. Por el camino, pasará por Feugères, donde las tradicionales casas de piedra locales dan testimonio del auténtico carácter de la región.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-28 par Normandie Tourisme