Les Chemins de Collonge Collonge-la-Madeleine Saône-et-Loire

Les Chemins de Collonge Point info randonnée en face de la mairie 71360 Collonge-la-Madeleine Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
Distance : 8900.0
Laissez vous séduire par le charme discret du village de Collonge-La-Madeleine.
Difficulté moyenne
https://www.autun-tourisme.com/ +33 3 85 86 80 38
English :
Let yourself be seduced by the discreet charm of the village of Collonge-La-Madeleine.
Deutsch :
Lassen Sie sich vom diskreten Charme des Dorfes Collonge-La-Madeleine verzaubern.
Italiano :
Lasciatevi sedurre dal fascino discreto del villaggio di Collonge-La-Madeleine.
Español :
Déjese seducir por el discreto encanto del pueblo de Collonge-La-Madeleine.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-01 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data