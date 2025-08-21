Les Chemins de Crête Montabot Manche
Les Chemins de Crête 50410 Montabot Manche Normandie
Durée : 180 Distance : 11000.0 Tarif :
Bienvenue à Montabot, un village niché dans les reliefs verdoyants du bocage normand ! Montabot vous accueille au pied du Mont Robin, pour des balades entre monts et campagne. Ses reliefs pouvant culminer jusqu’à 275 mètres offrent une vue dégagée sur le bocage, jusqu’à 30km à la ronde ! Prenez de la hauteur ainsi qu’une bonne bouffée d’air frais, entre sentiers boisés et chemins de crête.
+33 2 33 61 05 69
English : Les Chemins de Crête
Welcome to Montabot, a village nestled in the green hills of the Norman bocage! Montabot welcomes you at the foot of Mont Robin, for walks between mountains and countryside. Its reliefs can culminate up to 275 meters and offer an unobstructed view of the bocage, up to 30km in the round! Take a breath of fresh air, between wooded paths and ridge paths.
Deutsch :
Willkommen in Montabot, einem Dorf, das in die grünen Erhebungen der normannischen Bocage eingebettet ist! Montabot empfängt Sie am Fuße des Mont Robin, wo Sie zwischen Bergen und Landschaft spazieren gehen können. Seine bis zu 275 m hohen Erhebungen bieten einen freien Blick auf die Bocage, bis zu 30 km im Umkreis! Genießen Sie die Höhe und die frische Luft auf bewaldeten Pfaden und Kammwegen.
Italiano :
Benvenuti a Montabot, un villaggio immerso nelle verdi colline del bocage normanno! Montabot vi accoglie ai piedi del Mont Robin, per passeggiate tra montagne e campagna. I suoi rilievi, che possono raggiungere i 275 metri, offrono una vista senza ostacoli sul bocage, fino a 30 km di distanza! Prendete una boccata d’aria fresca, tra sentieri boscosi e percorsi di cresta.
Español :
Bienvenido a Montabot, un pueblo enclavado en las verdes colinas del bocage normando Montabot le acoge a los pies del Mont Robin, para paseos entre colinas y campiña. Sus relieves, que pueden alcanzar los 275 metros, ofrecen una vista sin obstáculos del bocage, ¡hasta 30 km a la redonda! Respire aire puro, entre senderos arbolados y caminos de cresta.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-28 par Normandie Tourisme