Les chemins de Gavray Gavray-sur-Sienne Manche

Les chemins de Gavray 50450 Gavray-sur-Sienne Manche Normandie

Durée : 120 Distance : 19000.0 Tarif :

Paisible tout au long de la Bérence, les difficultés s’enchaînent lorsqu’il s’agit de rejoindre le village de La Baleine et la vallée de la Sienne. Le circuit devient alors technique et particulièrement difficile au nord-est de Gavray. Côtes et descentes se succèdent, limitant considérablement le temps de récupération. Vous l’aurez compris, il faut être expérimenté pour s’engager sur ce parcours.

Peaceful all along the Bérence river, the difficulties follow on from one another when it comes to reaching the village of La Baleine and the Sienne valley. The circuit then becomes technical and particularly difficult north-east of Gavray. The slopes and descents follow one another, considerably limiting the recovery time. As you will have understood, you need to be experienced to take this route.

Deutsch :

Während es entlang des Flusses Bérence friedlich zugeht, folgen die Schwierigkeiten aufeinander, wenn es darum geht, das Dorf La Baleine und das Tal der Sienne zu erreichen. Die Strecke wird dann technisch und besonders schwierig nordöstlich von Gavray. Steigungen und Abfahrten folgen aufeinander und schränken die Zeit zur Erholung erheblich ein. Wie Sie sicher schon bemerkt haben, sollten Sie schon etwas Erfahrung mitbringen, um sich auf diese Strecke zu begeben.

Italiano :

Tranquillo lungo tutto il Bérence, le difficoltà seguono quando è il momento di raggiungere il villaggio di La Baleine e la valle della Sienne. Il percorso diventa poi tecnico e particolarmente difficile a nord-est di Gavray. Colline e discese si susseguono, limitando notevolmente il tempo di recupero. Come si vede, per affrontare questo percorso è necessario essere esperti.

Español :

Tranquilo a lo largo de la Bérence, las dificultades se suceden a la hora de alcanzar el pueblo de La Baleine y el valle de la Siena. La ruta se vuelve entonces técnica y particularmente difícil al noreste de Gavray. Las colinas y los descensos se suceden, limitando considerablemente el tiempo de recuperación. Como puede ver, hay que tener experiencia para emprender esta ruta.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-28 par Normandie Tourisme