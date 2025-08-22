Les chemins des hauts-champs Mercin-et-Vaux Aisne

Les chemins des hauts-champs A pieds

Les chemins des hauts-champs Place de la mairie à Mercin-et-Vaux 02200 Mercin-et-Vaux Aisne Hauts-de-France

Mercin-et-Vaux, village typique du Soissonnais, est le point de départ de ce circuit qui enchaîne les montées et les descentes, dévalant de plateaux limoneux, domaines de la grande agriculture, en fonds de vallons et grimpant vers de beaux points de vue sur la vallée de l’Aisne, jusqu’à Soissons.

English :

Mercin-et-Vaux, a typical Soissonnais village, is the starting point of this circuit which follows a series of ascents and descents, descending from silty plateaus, areas of great agriculture, to the bottom of valleys and climbing to beautiful viewpoints over the Aisne valley, as far as Soissons.

Deutsch :

Mercin-et-Vaux, ein typisches Dorf im Soissonnais, ist der Ausgangspunkt dieser Tour, auf der es bergauf und bergab geht, hinunter von den lehmigen Hochebenen, den Domänen der großen Landwirtschaft, in die Talsohlen und hinauf zu schönen Aussichtspunkten über das Aisne-Tal bis nach Soissons.

Italiano :

Mercin-et-Vaux, tipico villaggio del Soissonnais, è il punto di partenza di questo circuito che segue una serie di salite e discese, scendendo dagli altopiani limosi, dominio dell’agricoltura su larga scala, al fondo delle valli e salendo verso splendidi punti panoramici sulla valle dell’Aisne, fino a Soissons.

Español :

Mercin-et-Vaux, un típico pueblo del Soissonnais, es el punto de partida de este circuito que sigue una serie de ascensos y descensos, bajando desde mesetas limosas, dominio de la agricultura a gran escala, hasta el fondo de los valles y subiendo hacia hermosos miradores sobre el valle del Aisne, hasta Soissons.

