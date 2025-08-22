Les chemins du facteur Molines-en-Queyras Hautes-Alpes

Les chemins du facteur

Les chemins du facteur 05350 Molines-en-Queyras Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur

En parcourant les chemins du facteur tu pourras visiter les différents hameaux de la commune, découvrir leur histoire et leur patrimoine culturel. Des panneaux explicatifs se trouvent le long du chemin ainsi que des QR codes pour approfondir ta visite.

English : Les chemins du facteur

By following the Chemins du facteur, you can visit the various hamlets in the commune, discovering their history and cultural heritage. There are explanatory signs along the way, and QR codes for more detailed information.

Deutsch :

Auf den Pfaden des Postboten kannst du die verschiedenen Weiler der Gemeinde besuchen und ihre Geschichte und ihr kulturelles Erbe kennenlernen. Entlang des Weges befinden sich erklärende Schilder sowie QR-Codes, um deinen Besuch zu vertiefen.

Italiano :

Seguendo i Sentieri del postino, è possibile visitare le varie frazioni del comune e scoprirne la storia e il patrimonio culturale. Lungo il percorso sono presenti cartelli esplicativi e codici QR per informazioni più dettagliate.

Español :

Siguiendo los Caminos del Cartero, podrá visitar las distintas aldeas del municipio y descubrir su historia y su patrimonio cultural. Hay carteles explicativos a lo largo del camino, así como códigos QR para obtener información más detallada.

