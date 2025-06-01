Les chemins du Mont-Saint-Michel Chemin de Barfleur Carentan Périers Carentan-les-Marais Manche
Les chemins du Mont-Saint-Michel Chemin de Barfleur Carentan Périers 50500 Carentan-les-Marais Manche Normandie
Durée : 345 Distance : 24000.0 Tarif :
Cette étape se trouve au cœur du Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin dont vous apprécierez les paysages remarquables. L’arrivée est à Périers, bourg presque totalement détruit lors des bombardements de juin 1944.
English :
This stage is in the heart of the Regional Natural Park of the Marshes of the Cotentin and Bessin, whose remarkable landscapes you will appreciate. The arrival is in Périers, a village almost totally destroyed during the bombings of June 1944.
Deutsch :
Diese Etappe befindet sich im Herzen des Regionalen Naturparks Marais du Cotentin et du Bessin, dessen bemerkenswerte Landschaften Sie genießen werden. Die Ankunft ist in Périers, einer Stadt, die bei den Bombenangriffen im Juni 1944 fast vollständig zerstört wurde.
Italiano :
Questa tappa si trova nel cuore del Parco Naturale Regionale del Cotentin e delle Paludi del Bessin, dove potrete ammirare paesaggi straordinari. L’arrivo è a Périers, una città quasi completamente distrutta durante i bombardamenti del giugno 1944.
Español :
Esta etapa se encuentra en el corazón del Parque Natural Regional de las Marismas de Cotentin y Bessin, donde disfrutará de sus notables paisajes. La meta está en Périers, una ciudad que fue casi totalmente destruida durante los bombardeos de junio de 1944.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-11 par Normandie Tourisme