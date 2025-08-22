Les chemins du Mont-Saint-Michel Chemin de Barfleur Coutances Cérences Coutances Manche

Les chemins du Mont-Saint-Michel Chemin de Barfleur Coutances Cérences

Les chemins du Mont-Saint-Michel Chemin de Barfleur Coutances Cérences 50200 Coutances Manche Normandie

Durée : 315 Distance : 23000.0 Tarif :

Profitez de votre arrêt à Coutances pour visiter la cathédrale Notre-Dame ou l’église Saint-Pierre, joyaux du patrimoine religieux de la Manche ainsi que le jardin des plantes ou les musées. Vous cheminerez ensuite sur de petits chemins creux ou le long de route peu fréquentées pour atteindre le bourg de Cérences.

English : Les chemins du Mont-Saint-Michel Chemin de Barfleur Coutances Cérences

Take advantage of your stop in Coutances to visit the Notre-Dame Cathedral or Saint-Pierre Church, jewels of the Channel’s religious heritage, as well as the Jardin des Plantes or the museums. You will then walk along small sunken lanes or along little-used roads to reach the town of Cérences.

Deutsch :

Nutzen Sie Ihren Aufenthalt in Coutances, um die Kathedrale Notre-Dame oder die Kirche Saint-Pierre zu besichtigen, die Juwelen des religiösen Erbes des Departements Manche, sowie den Pflanzengarten oder die Museen. Anschließend fahren Sie über kleine Hohlwege oder entlang wenig befahrener Straßen in den Marktflecken Cérences.

Italiano :

Approfittate della sosta a Coutances per visitare la cattedrale di Notre-Dame o la chiesa di Saint-Pierre, gioielli del patrimonio religioso della Manche, nonché il giardino delle piante o i musei. Si percorrono quindi piccoli vicoli incassati o strade poco trafficate per raggiungere la cittadina di Cérences.

Español :

Aproveche su parada en Coutances para visitar la catedral de Notre-Dame o la iglesia de Saint-Pierre, joyas del patrimonio religioso manchego, así como el jardín de plantas o los museos. A continuación, recorrerá pequeñas callejuelas hundidas o carreteras con poco tráfico para llegar a la ciudad de Cérences.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-28 par Normandie Tourisme