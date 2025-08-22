Les chemins du Mont-Saint-Michel Chemin de Barfleur La Haye-Pesnel Saint-Jean-le-Thomas La Haye-Pesnel Manche
Durée : 345 Distance : 29500.0 Tarif :
En chemin vous traverserez la forêt de la Lucerne d’Outremer jusqu’à arriver à son abbaye. Fondée en 1143, elle était occupée par des chanoines réguliers de l’ordre des Prémontré. Blotti au creux de la vallée du Thar, cet ensemble roman est d’esprit cistercien par sa sobriété et sa rigueur. L’itinéraire rejoint le littoral par Carolles et les falaises de Champeaux d’où vous bénéficierez de magnifiques points de vue sur la Merveille de l’Occident.
English : Les chemins du Mont-Saint-Michel Chemin de Barfleur La Haye-Pesnel Saint-Jean-le-Thomas
On the way you will cross the forest of the Lucerne d’Outremer until you reach its abbey. Founded in 1143, it was occupied by regular canons of the Premonstratensian order. Nestling in the hollow of the Thar valley, this Romanesque complex is in the Cistercian spirit with its sobriety and rigour. The itinerary joins the coast via Carolles and the cliffs of Champeaux from where you will enjoy magnificent views of the Wonder of the West.
Deutsch :
Auf dem Weg dorthin durchqueren Sie den Wald von La Lucerne d’Outremer, bis Sie zu seiner Abtei gelangen. Die 1143 gegründete Abtei wurde von Regularkanonikern des Prémontré-Ordens bewohnt. Die romanische Anlage, die sich in das Tal des Thar schmiegt, ist in ihrer Schlichtheit und Strenge dem Geist der Zisterzienser zuzuordnen. Der Weg führt über Carolles und die Klippen von Champeaux an die Küste, von wo aus Sie einen herrlichen Blick auf das Wunder des Abendlandes genießen können.
Italiano :
Lungo il percorso si attraversa la foresta di Lucerna d’Outremer fino a raggiungere la sua abbazia. Fondato nel 1143, era occupato dai canonici regolari dell’ordine di Prémontré. Immerso nella conca della valle del Thar, questo complesso romanico ha uno spirito cistercense, con la sua sobrietà e il suo rigore. L’itinerario raggiunge la costa passando per Carolles e le falesie di Champeaux, da cui si gode di una magnifica vista sulla Meraviglia dell’Ovest.
Español :
En el camino atravesará el bosque de Lucerna de Outremer hasta llegar a su abadía. Fundada en 1143, fue ocupada por canónigos regulares de la orden de Prémontré. Enclavado en la hondonada del valle del Thar, este complejo románico es de espíritu cisterciense, con su sobriedad y rigor. El itinerario se une a la costa a través de Carolles y los acantilados de Champeaux, desde donde disfrutará de unas magníficas vistas de la Maravilla del Oeste.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-28 par Normandie Tourisme