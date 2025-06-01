Les chemins du Mont-Saint-Michel Chemin de Barfleur Périers Coutances Périers Manche

Les chemins du Mont-Saint-Michel Chemin de Barfleur Périers Coutances 50190 Périers Manche Normandie

Durée : 285 Distance : 20000.0 Tarif :

Au départ de Périers, où vous aurez pris le temps de visiter l’église Notre-Dame, vous suivrez l’ancienne voie de chemin de fer transformée en voie verte puis parcourerez le bocage pour atteindre la jolie ville de Coutances.

Leaving Périers, where you will have taken the time to visit the church of Notre-Dame, you will follow the old railway line transformed into a greenway and then travel through the bocage to reach the pretty town of Coutances.

Von Périers aus, wo Sie sich die Zeit genommen haben, die Kirche Notre-Dame zu besichtigen, folgen Sie der ehemaligen Eisenbahnstrecke, die in einen grünen Weg umgewandelt wurde, und durchqueren dann die Bocage, um die hübsche Stadt Coutances zu erreichen.

Da Périers, dove avrete avuto il tempo di visitare la chiesa di Notre-Dame, seguirete la vecchia linea ferroviaria, trasformata in una greenway, e poi attraverserete il bocage per raggiungere la graziosa cittadina di Coutances.

Desde Périers, donde habrá tenido tiempo de visitar la iglesia de Notre-Dame, seguirá la antigua línea de ferrocarril, transformada en vía verde, y cruzará el bocage para llegar a la bonita ciudad de Coutances.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-11 par Normandie Tourisme