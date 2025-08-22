Les chemins du Mont-Saint-Michel Chemin de Cherbourg Ancteville Hauteville-sur-Mer Saint-Sauveur-Villages Manche

Les chemins du Mont-Saint-Michel Chemin de Cherbourg Ancteville Hauteville-sur-Mer

Les chemins du Mont-Saint-Michel Chemin de Cherbourg Ancteville Hauteville-sur-Mer 50200 Saint-Sauveur-Villages Manche Normandie

Durée : 390 Distance : 27000.0 Tarif :

Profitez de votre passage à Coutances pour visiter la cathédrale Notre-Dame ou l’église Saint-Pierre, joyaux du patrimoine religieux de la Manche ainsi que le jardin des plantes ou les musées. Vous cheminerez ensuite sur de petits chemins creux ou le long de route peu fréquentées pour atteindre le bourg d’Hauteville-sur-Mer.

English : Les chemins du Mont-Saint-Michel Chemin de Cherbourg Ancteville Hauteville-sur-Mer

Make the most of your visit to Coutances to visit the Notre-Dame cathedral or the Saint-Pierre church, jewels of the religious heritage of the Channel, as well as the plant garden or the museums. You will then walk along small sunken lanes or along little-used roads to reach the town of Hauteville-sur-Mer.

Deutsch :

Nutzen Sie Ihren Aufenthalt in Coutances, um die Kathedrale Notre-Dame oder die Kirche Saint-Pierre zu besichtigen, die Juwelen des religiösen Erbes des Departements Manche, sowie den Pflanzengarten oder die Museen. Anschließend fahren Sie über kleine Hohlwege oder entlang wenig befahrener Straßen in den Marktflecken Hauteville-sur-Mer.

Italiano :

Approfittate del vostro soggiorno a Coutances per visitare la cattedrale di Notre-Dame o la chiesa di Saint-Pierre, gioielli del patrimonio religioso della Manche, così come il giardino delle piante o i musei. Si percorrono quindi piccole stradine incassate o strade poco trafficate per raggiungere la cittadina di Hauteville-sur-Mer.

Español :

Aproveche su estancia en Coutances para visitar la catedral de Notre-Dame o la iglesia de Saint-Pierre, joyas del patrimonio religioso manchego, así como el jardín de plantas o los museos. A continuación, recorrerá pequeñas callejuelas hundidas o carreteras con poco tráfico para llegar a la ciudad de Hauteville-sur-Mer.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-28 par Normandie Tourisme