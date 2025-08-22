Les chemins du Mont-Saint-Michel Chemin de Cherbourg Barneville-Carteret Denneville Barneville-Carteret Manche

Les chemins du Mont-Saint-Michel Chemin de Cherbourg Barneville-Carteret Denneville

En chemin, prenez le temps de visiter Portbail, son église Notre-Dame, vieux sanctuaire roman dominé par une tour fortifiée, ainsi que les vestiges d’un baptistère gallo-romain. Vous passerez ensuite par la station balnéaire de Lindbergh-Plage qui doit son nom au célèbre aviateur qui l’a survolée lors de sa traversée New-York Paris en 1927.

Along the way, take the time to visit Portbail, its Notre-Dame church, an old Romanesque sanctuary dominated by a fortified tower, as well as the remains of a Gallo-Roman baptistery. You will then pass by the seaside resort of Lindbergh-Plage which owes its name to the famous aviator who flew over it during his crossing New York Paris in 1927.

Auf dem Weg dorthin sollten Sie sich die Zeit nehmen, Portbail mit seiner Kirche Notre-Dame, einem alten romanischen Heiligtum, das von einem Festungsturm überragt wird, sowie den Überresten eines gallo-römischen Baptisteriums zu besichtigen. Anschließend fahren Sie durch den Badeort Lindbergh-Plage, der seinen Namen dem berühmten Flieger verdankt, der ihn 1927 auf seiner Reise von New York nach Paris überflog.

Durante il tragitto, prendetevi il tempo per visitare Portbail, la sua chiesa di Notre-Dame, un antico santuario romanico dominato da una torre fortificata, nonché i resti di un battistero gallo-romano. Passerete poi per la località balneare di Lindbergh-Plage, che deve il suo nome al famoso aviatore che la sorvolò durante la sua traversata New York-Parigi nel 1927.

En el camino, tómese el tiempo para visitar Portbail, su iglesia Notre-Dame, un antiguo santuario románico dominado por una torre fortificada, así como los restos de un baptisterio galo-romano. A continuación, pasará por la estación balnearia de Lindbergh-Plage, que debe su nombre al famoso aviador que la sobrevoló durante su travesía entre Nueva York y París en 1927.

