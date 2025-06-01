Les chemins du Mont-Saint-Michel Chemin de Cherbourg Cherbourg-en-Cotentin Les Pieux Cherbourg-en-Cotentin Manche
Les chemins du Mont-Saint-Michel Chemin de Cherbourg Cherbourg-en-Cotentin Les Pieux 50100 Cherbourg-en-Cotentin Manche Normandie
Durée : 375 Distance : 26000.0 Tarif :
Au départ de Cherbourg, vous profiterez de l’ancienne gare maritime transatlantique et de ses points de vue sur les rades et le sous-marin Le Redoutable. L’itinéraire se poursuit à travers le bocage normand typique pour arriver à la petite ville des Pieux.
English : Les chemins du Mont-Saint-Michel Chemin de Cherbourg Cherbourg-en-Cotentin Les Pieux
Departing from Cherbourg, you will enjoy the former transatlantic ferry terminal and its views of the harbours and the submarine Le Redoutable. The itinerary continues through the typical Normandy bocage to reach the small town of Les Pieux.
Deutsch :
Von Cherbourg aus genießen Sie den alten transatlantischen Seebahnhof mit seinen Aussichtspunkten auf die Reede und das U-Boot Le Redoutable. Die Route führt weiter durch die typisch normannische Bocage und endet in der Kleinstadt Les Pieux.
Italiano :
Da Cherbourg, potrete ammirare l’ex terminal dei traghetti transatlantici e la sua vista sui porti e sul sottomarino Le Redoutable. Il percorso prosegue attraverso il tipico bocage normanno fino alla cittadina di Les Pieux.
Español :
Desde Cherburgo, podrá disfrutar de la antigua terminal de transbordadores transatlánticos y de sus vistas de los puertos y del submarino Le Redoutable. La ruta continúa por el típico bocage normando hasta la pequeña ciudad de Les Pieux.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-11 par Normandie Tourisme