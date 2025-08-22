Les chemins du Mont-Saint-Michel Chemin de Cherbourg Les Pieux Barneville-Carteret Les Pieux Manche

Les chemins du Mont-Saint-Michel Chemin de Cherbourg Les Pieux Barneville-Carteret

Les chemins du Mont-Saint-Michel Chemin de Cherbourg Les Pieux Barneville-Carteret 50340 Les Pieux Manche Normandie

Durée : 360 Distance : 27000.0 Tarif :

Au départ des Pieux, vous atteindrez rapidement Sciotot. Face à vous, une longue plage de sable fin qui vous mènera jusqu’au cap du Rozel d’où vous pourrez admirer un beau panorama sur les plages environnantes. L’itinéraire passe ensuite par le site naturel protégé des dunes d’Hatainville. Vous passerez le Cap de Carteret qui offre des panoramas à couper le souffle avant de resdescendre vers Barneville-Carteret et son port de plaisance.

English : Les chemins du Mont-Saint-Michel Chemin de Cherbourg Les Pieux Barneville-Carteret

From the Stakes, you will quickly reach Sciotot. In front of you, a long beach of fine sand will lead you to Cap du Rozel from where you can admire a beautiful panorama of the surrounding beaches. The route then passes through the protected natural site of the Hatainville dunes. You will pass the Cap de Carteret which offers breathtaking panoramas before going back down to Barneville-Carteret and its marina.

Deutsch :

Von Les Pieux aus erreichen Sie schnell Sciotot. Vor Ihnen liegt ein langer, feiner Sandstrand, der Sie bis zum Cap du Rozel führt, von wo aus Sie ein schönes Panorama auf die umliegenden Strände genießen können. Die Route führt dann durch das Naturschutzgebiet der Dünen von Hatainville. Sie passieren das Cap de Carteret, das atemberaubende Panoramen bietet, bevor es wieder hinunter nach Barneville-Carteret mit seinem Yachthafen geht.

Italiano :

Da Les Pieux si raggiunge rapidamente Sciotot. Di fronte a voi c’è una lunga spiaggia sabbiosa che conduce al Cap du Rozel, da cui si può ammirare un bellissimo panorama delle spiagge circostanti. Il percorso passa poi attraverso il sito naturale protetto delle dune di Hatainville. Passerete il Cap de Carteret, che offre una vista mozzafiato, prima di scendere a Barneville-Carteret e al suo porto turistico.

Español :

Desde Les Pieux, se llega rápidamente a Sciotot. Frente a usted hay una larga playa de arena que conduce al Cap du Rozel, desde donde se puede admirar un hermoso panorama de las playas circundantes. A continuación, la ruta pasa por el paraje natural protegido de las dunas de Hatainville. Pasará por el Cap de Carteret, que ofrece unas vistas impresionantes, antes de descender a Barneville-Carteret y su puerto deportivo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-28 par Normandie Tourisme