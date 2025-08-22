Les chênes verts La Rue-Saint-Pierre Oise

Les chênes verts En VTT Très facile

Les chênes verts Parking de l’église 60510 La Rue-Saint-Pierre Oise Hauts-de-France

Durée : 105 Distance : 7000.0

Longeant le massif forestier de Hez-Froidmont et sillonnant le marais boisé de la Rue-Saint-Pierre, le circuit présente une diversité de milieux naturels dévoilant au randonneur une faune et une flore d’une grande richesse.

Très facile

English : Les chênes verts

Running alongside the Hez-Froidmont forest massif and criss-crossing the wooded marshland of Rue-Saint-Pierre, the circuit presents a diversity of natural environments revealing to the hiker a rich fauna and flora.

Deutsch : Les chênes verts

Die Route führt entlang des Waldmassivs von Hez-Froidmont und durch das bewaldete Sumpfgebiet von Rue-Saint-Pierre. Sie bietet eine Vielfalt an natürlichen Lebensräumen, die dem Wanderer eine reiche Flora und Fauna offenbaren.

Italiano :

Seguendo il massiccio forestale di Hez-Froidmont e attraversando la palude boscosa di Rue-Saint-Pierre, il circuito presenta una diversità di ambienti naturali che rivelano all’escursionista una fauna e una flora di grande ricchezza.

Español : Les chênes verts

Siguiendo el macizo forestal de Hez-Froidmont y atravesando la marisma boscosa de la Rue-Saint-Pierre, el circuito presenta una diversidad de entornos naturales que revelan al excursionista una fauna y una flora de gran riqueza.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-23 par SIM Hauts-de-France