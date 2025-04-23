Les Cheveux de Sainte-Clotilde Vivières Aisne
Les Cheveux de Sainte-Clotilde Vivières Aisne vendredi 1 août 2025.
Les Cheveux de Sainte-Clotilde A pieds Facile
Les Cheveux de Sainte-Clotilde 02600 Vivières Aisne Hauts-de-France
Durée : 45 Distance : 2200.0 Tarif :
Aux portes de la forêt, niché dans un mystérieux vallon, découvrez un village empreint de légendes ancestrales. Descendez à la fontaine miraculeuse pour caresser les cheveux de Saint-Clotilde, que la légende associe aux algues vertes qui se balancent à la surface de l’eau. Partez ensuite sur les traces du Lieutenant de Gironde, qui vainquit une escadrille d’avions allemands à dos de cheval. Peut-être alors le pouvoir surnaturel de ce charmant village vous incitera à rester un peu !
English : Les Cheveux de Sainte-Clotilde
At the gates of the forest, nestled in a mysterious valley, discover a village steeped in ancestral legends. Go down to the miraculous fountain to caress the hair of Saint-Clotilde, which legend associates with the green algae that sway on the surface of the water. Then follow in the footsteps of Lieutenant de Gironde, who defeated a squadron of German planes on horseback. Perhaps then the supernatural power of this charming village will make you want to stay a while!
Deutsch : Les Cheveux de Sainte-Clotilde
Am Rande des Waldes, eingebettet in ein geheimnisvolles Tal, entdecken Sie ein Dorf, das von uralten Legenden geprägt ist. Steigen Sie zum Wunderbrunnen hinab und streicheln Sie das Haar von Saint-Clotilde, das die Legende mit den grünen Algen in Verbindung bringt, die an der Wasseroberfläche schaukeln. Begeben Sie sich dann auf die Spuren des Leutnants de Gironde, der auf dem Rücken eines Pferdes eine Staffel deutscher Flugzeuge besiegte. Vielleicht wird Sie dann die übernatürliche Kraft dieses charmanten Dorfes dazu bewegen, eine Weile zu bleiben!
Italiano :
Ai margini della foresta, in una valle misteriosa, scoprite un villaggio ricco di leggende ancestrali. Scendete alla fontana miracolosa per accarezzare i capelli di Saint-Clotilde, che la leggenda associa alle alghe verdi che ondeggiano sulla superficie dell’acqua. Seguite poi le orme del tenente de Gironde, che sconfisse una squadriglia di aerei tedeschi a cavallo. Forse allora il potere soprannaturale di questo incantevole villaggio vi invoglierà a fermarvi un po’!
Español : Les Cheveux de Sainte-Clotilde
En la linde del bosque, enclavado en un misterioso valle, descubra un pueblo impregnado de leyendas ancestrales. Baje a la fuente milagrosa para acariciar los cabellos de Santa Clotilde, que la leyenda asocia con las algas verdes que se balancean en la superficie del agua. A continuación, siga los pasos del teniente de Gironde, que derrotó a una escuadra de aviones alemanes a caballo. Tal vez entonces el poder sobrenatural de este encantador pueblo le incite a quedarse un tiempo
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-23 par SIM Hauts-de-France