Les Chouettes Acy Aisne

Les Chouettes A pieds

Les Chouettes De la mairie d’Acy (parking) 02200 Acy Aisne Hauts-de-France

L’acropole d’Acy-le-Haut répond en écho à Acy-le-Bas, dans son creux de vallon. Ce beau circuit les relie par des chemins en corniche, puis rallie le village de Serches. La variante permet de découvrir une ancienne commanderie

English :

The acropolis of Acy-le-Haut echoes Acy-le-Bas, in the hollow of its valley. This beautiful circuit connects them by paths in cornice, then joins the village of Serches. The variant allows you to discover a former commandery

Deutsch :

Die Akropolis von Acy-le-Haut antwortet mit einem Echo auf Acy-le-Bas, das sich in einer Talmulde befindet. Dieser schöne Rundweg verbindet die beiden Orte auf Wegen mit Felsvorsprüngen und führt dann zum Dorf Serches. Die Variante führt zu einer alten Kommandantur

Italiano :

L’acropoli di Acy-le-Haut riecheggia Acy-le-Bas nella sua conca. Questo bellissimo circuito li collega attraverso una serie di sentieri ripidi, per poi tornare al villaggio di Serches. La variante vi permette di scoprire un’antica commenda

Español :

La acrópolis de Acy-le-Haut se hace eco de Acy-le-Bas en su hueco. Este bello circuito enlaza los dos por una serie de senderos empinados, y luego regresa al pueblo de Serches. La variante permite descubrir una antigua comandancia

Cet itinéraire a été mise à jour le 2005-07-27 par Agence Aisne Tourisme