Les cinq piliers Chiry-Ourscamp Oise

Les cinq piliers A pieds Facile

Les cinq piliers Eglise de Chiry-Ourscamp 60138 Chiry-Ourscamp Oise Hauts-de-France

Durée : 90 Distance : 5800.0 Tarif :

Au départ de l’église de Chiry-Ourcamp, ce circuit pédestre de 6 km est essentiellement localisé en forêt. L’itinéraire conduit au site des Cinq piliers … carrière ayant servi d’abri aux deux armées pendant la Grande Guerre.

Le site dit des cinq piliers se trouvait sur le front de la première guerre mondiale. La carrière était un abri convoité des armées. Elle a été longuement occupée par l’armée allemande, puis par l’armée française, et à nouveau par l’armée allemande durant quelques semaines. Le site tire son nom de cinq anciens piliers tournés de la carrière, isolés par des effondrements dus à la surexploitation. Ils forment une espèce de table à cinq pieds d’une dizaine de mètres de haut.

Reconvertie un temps en champignonnière, les cinq piliers sont aujourd’hui situés sur un parcours de 4×4.

De nombreuses sculptures et graffiti français et allemands sont visibles sur le site.

La visite guidée des carrières des 5 Piliers ne se fait qu’avec l’accompagnement de l’association Patrimoine de la Grande Guerre .

Facile

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les cinq piliers

Starting from the church in Chiry-Ourcamp, this 6 km walking trail is mainly located in the forest. The route leads to the site of the Five Pillars … a quarry used as a shelter by both armies during the Great War.

The site known as the Five Pillars was on the front line of the First World War. The quarry was a coveted shelter for the armies. It was occupied for a long time by the German army, then by the French army, and again by the German army for a few weeks. The site takes its name from five ancient turned pillars of the quarry, isolated by collapses due to over-exploitation. They form a kind of five-legged table, some ten meters high.

Once used as a mushroom farm, the five pillars are now located on a 4×4 route.

Numerous French and German sculptures and graffiti can be seen on the site.

Guided tours of the 5 Pillars quarries are only available with the assistance of the Patrimoine de la Grande Guerre association.

Deutsch : Les cinq piliers

Dieser 6 km lange Rundweg beginnt an der Kirche von Chiry-Ourcamp und verläuft hauptsächlich durch den Wald. Der Weg führt zu den Fünf Säulen , einem Steinbruch, der während des Ersten Weltkriegs beiden Armeen als Unterstand diente.

Der Ort der fünf Säulen befand sich an der Front des Ersten Weltkriegs. Der Steinbruch war ein begehrter Unterstand für die beiden Armeen. Er wurde lange Zeit von der deutschen Armee, dann von der französischen Armee und erneut für einige Wochen von der deutschen Armee besetzt. Der Name der Stätte stammt von fünf alten, gedrehten Pfeilern des Steinbruchs, die durch Einstürze aufgrund von Überabbau isoliert wurden. Sie bilden eine Art Tisch mit fünf Beinen, der etwa zehn Meter hoch ist.

Die fünf Säulen wurden eine Zeit lang in eine Pilzzucht umgewandelt und befinden sich heute auf einer 4×4-Strecke.

Auf dem Gelände sind zahlreiche französische und deutsche Skulpturen und Graffiti zu sehen.

Eine Führung durch die Steinbrüche der 5 Säulen ist nur in Begleitung des Vereins Patrimoine de la Grande Guerre möglich.

Italiano :

Partendo dalla chiesa di Chiry-Ourcamp, questo percorso di 6 km si snoda principalmente nei boschi. Il percorso conduce al sito dei Cinque Pilastri … una cava utilizzata come rifugio da entrambi gli eserciti durante la Grande Guerra.

Il sito noto come Cinque Pilastri si trovava in prima linea durante la Prima guerra mondiale. La cava era un rifugio ambito dagli eserciti. Fu occupata a lungo dall’esercito tedesco, poi da quello francese e di nuovo da quello tedesco per alcune settimane. Il sito prende il nome da cinque vecchi pilastri torniti della cava, isolati da crolli causati dall’eccessivo sfruttamento. Essi formano una sorta di tavolo a cinque gambe alto circa dieci metri.

Utilizzati per un certo periodo come coltivazione di funghi, i cinque pilastri si trovano oggi su un percorso 4×4.

Sul sito si possono ammirare numerose sculture e graffiti francesi e tedeschi.

Le visite guidate alle cave dei 5 pilastri sono disponibili solo con l’assistenza dell’associazione Patrimoine de la Grande Guerre .

Español : Les cinq piliers

Partiendo de la iglesia de Chiry-Ourcamp, este sendero de 6 km discurre principalmente por bosques. La ruta conduce al emplazamiento de los Cinco Pilares … una cantera utilizada como refugio por ambos ejércitos durante la Gran Guerra.

El lugar conocido como los Cinco Pilares estuvo en primera línea de la Primera Guerra Mundial. La cantera era un refugio codiciado por los ejércitos. Estuvo ocupada durante mucho tiempo por el ejército alemán, luego por el francés y de nuevo por el alemán durante unas semanas. El yacimiento toma su nombre de cinco antiguos pilares torneados de la cantera, aislados por derrumbes provocados por la sobreexplotación. Forman una especie de mesa de cinco patas de unos diez metros de altura.

Utilizados durante un tiempo como criadero de setas, los cinco pilares se encuentran ahora en una ruta para 4×4.

En el lugar pueden verse numerosas esculturas y grafitis franceses y alemanes.

Las visitas guiadas a las canteras de los 5 Pilares sólo están disponibles con la ayuda de la asociación Patrimoine de la Grande Guerre .

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-23 par SIM Hauts-de-France