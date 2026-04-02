Les cinq vallées Étourvy Aube

Les cinq vallées

Les cinq vallées 10210 Étourvy Aube Grand Est

Durée : Distance : 16100.0 Tarif :

Les cinq vallées 4h30 environ niveau difficile. Comme les doigts d’une main, elle enchâssent le village d’Etourvy. Le Landion et les lavoirs ajoutent une note de fraîcheur contrastant avec les vastes étendues des plateaux. A voir lors de votre circuit: borne de séparation Bourgogne/Champagne au Moyen-Age, lavoirs, moulin du XVIIIème siècle. A proximité: atelier de faÃ¯ence de Chesley, église de Chaource et sa mise au tombeau, golf de la Cordelière à Chaource, musée des poupées d’antan et de la tonnellerie à Maisons-les-Chaource, église de Pargues.

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English :

Les cinq vallées approx. 4h30 difficult level. Like the fingers of one hand, they enclose the village of Etourvy. Le Landion and its washhouses add a note of freshness, contrasting with the vast expanses of the plateaux. To see on your tour: Burgundy/Champagne divide in the Middle Ages, washhouses, 18th-century mill. Nearby: Chesley faience workshop, Chaource church and its mise au tombeau , Cordelière golf course in Chaource, Musée des poupées d’antan and de la tonnellerie in Maisons-les-Chaource, Pargues church.

Deutsch :

Die fünf Täler ca. 4,5 Stunden Schwierigkeitsgrad: schwer. Wie die Finger einer Hand umschließen sie das Dorf Etourvy. Das Landion und die Waschhäuser sorgen für eine frische Note im Kontrast zu den weiten Ebenen. Sehenswertes auf Ihrem Rundgang: Grenzstein zur Trennung von Burgund und Champagne im Mittelalter, Waschhäuser, Mühle aus dem 18. Jahrhundert. In der Nähe: Faïence-Werkstatt von Chesley, Kirche von Chaource mit Grablegung, Golf de la Cordelière in Chaource, Museum der Puppen von früher und der Küferei in Maisons-les-Chaource, Kirche von Pargues.

Italiano :

Le cinque valli circa 4h30 livello difficile. Come le dita di una mano, racchiudono il villaggio di Etourvy. Le Landion e i lavatoi aggiungono una nota di freschezza che contrasta con le vaste distese degli altipiani. Cose da vedere durante la visita: il segnavia di Borgogna/Champagne nel Medioevo, i lavatoi, il mulino del XVIII secolo. Nelle vicinanze: laboratorio di maioliche di Chesley, chiesa di Chaource e la sua tomba, campo da golf La Cordelière a Chaource, Musée des poupées d’antan e de la tonnellerie a Maisons-les-Chaource, chiesa di Pargues.

Español :

Los cinco valles aprox. 4h30 nivel difícil. Como los dedos de una mano, rodean el pueblo de Etourvy. Le Landion y los lavaderos aportan una nota de frescor que contrasta con las vastas extensiones de las mesetas. Lugares de interés: la línea divisoria entre Borgoña y Champaña en la Edad Media, los lavaderos y el molino del siglo XVIII. En los alrededores: el taller de loza de Chesley, la iglesia de Chaource y su tumba, el campo de golf de La Cordelière en Chaource, el Musée des poupées d’antan y de la tonnellerie en Maisons-les-Chaource, la iglesia de Pargues.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2015-07-06 par Aube en Champagne Attractivité