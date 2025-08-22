Les collines des Hauts de Magny Quesmy Oise

Les collines des Hauts de Magny En VTT Difficile

Les collines des Hauts de Magny Salle des fêtes Rue de la Croix 60640 Quesmy Oise Hauts-de-France

Durée : 270 Distance : 15200.0 Tarif :

Le circuit des collines des Hauts de Magny est un parcours contrasté offrant de belles vues sur les paysages agricoles et les villages environnants. A la fin du parcours, ne manquez pas de faire une halte à l’église Saint-Médard de Quesmy, inscrite au titre des Monuments historiques.

Difficile

English : Les collines des Hauts de Magny

The Hauts de Magny Hills circuit is a contrasting route offering beautiful views of the agricultural landscape and the surrounding villages. At the end of the route, don’t miss a stop at the Saint-Médard de Quesmy church, listed as a Historic Monument.

Deutsch : Les collines des Hauts de Magny

Die Hügelroute Hauts de Magny ist eine kontrastreiche Strecke, die schöne Ausblicke auf die Agrarlandschaft und die umliegenden Dörfer bietet. Am Ende der Strecke sollten Sie unbedingt einen Halt an der Kirche Saint-Médard de Quesmy einlegen, die als historisches Monument eingetragen ist.

Italiano :

Il circuito collinare Hauts de Magny è un percorso contrastante che offre splendide viste sul paesaggio agricolo e sui villaggi circostanti. Alla fine del percorso, non perdete una sosta alla chiesa di Saint-Médard de Quesmy, classificata come monumento storico.

Español : Les collines des Hauts de Magny

El circuito de la colina de Hauts de Magny es una ruta contrastada que ofrece hermosas vistas del paisaje agrícola y de los pueblos de los alrededores. Al final de la ruta, no se pierda una parada en la iglesia de Saint-Médard de Quesmy, catalogada como monumento histórico.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-24 par SIM Hauts-de-France