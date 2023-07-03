Les coteaux de Léojac PR4 Montauban Tarn-et-Garonne
Les coteaux de Léojac PR4 Montauban Tarn-et-Garonne vendredi 1 août 2025.
Les coteaux de Léojac PR4
Les coteaux de Léojac PR4 Rue du Clos Maury 82000 Montauban Tarn-et-Garonne Occitanie
Deuxième itinéraire de notre territoire par la longueur, ce circuit offre une balade d’une demi-journée. Il traverse des paysages variés de plaines et de coteaux.
+33 5 63 63 60 60
English : The slopes of Léojac PR4
Second route of our territory by length, this circuit offers a half-day ride. It crosses varied landscapes of plains and hills.
Deutsch :
Diese Route ist die zweitlängste in unserem Gebiet und bietet eine halbtägige Wanderung. Er führt durch abwechslungsreiche Landschaften mit Ebenen und Hängen.
Italiano :
È il secondo itinerario più lungo della nostra regione, una passeggiata di mezza giornata. Attraversa paesaggi variegati di pianura e collina.
Español : Las pistas de Léojac PR4
Segunda ruta de nuestro territorio por longitud, este circuito ofrece una cabalgata de medio día. Atraviesa variados paisajes de llanuras y cerros.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-07-03