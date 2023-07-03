Les coteaux de Léojac PR4 Montauban Tarn-et-Garonne

Les coteaux de Léojac PR4 Montauban Tarn-et-Garonne vendredi 1 août 2025.

Les coteaux de Léojac PR4

Les coteaux de Léojac PR4 Rue du Clos Maury 82000 Montauban Tarn-et-Garonne Occitanie

Deuxième itinéraire de notre territoire par la longueur, ce circuit offre une balade d’une demi-journée. Il traverse des paysages variés de plaines et de coteaux.

English : The slopes of Léojac PR4

Second route of our territory by length, this circuit offers a half-day ride. It crosses varied landscapes of plains and hills.

Deutsch :

Diese Route ist die zweitlängste in unserem Gebiet und bietet eine halbtägige Wanderung. Er führt durch abwechslungsreiche Landschaften mit Ebenen und Hängen.

Italiano :

È il secondo itinerario più lungo della nostra regione, una passeggiata di mezza giornata. Attraversa paesaggi variegati di pianura e collina.

Español : Las pistas de Léojac PR4

Segunda ruta de nuestro territorio por longitud, este circuito ofrece una cabalgata de medio día. Atraviesa variados paisajes de llanuras y cerros.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-07-03 par Tarn-et-Garonne Tourisme source Apidae Tourisme